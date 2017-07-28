Лишение Саакашвили гражданства не является позитивным для Украины - Кличко

Новость о лишении гражданства экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили не является позитивной для Украины. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на странице в Facebook.

Читайте такжеПорошенко издал указ об утрате Саакашвили гражданства Украины – ГМС

"Относительно ситуации с Михеилом Саакашвили... Сегодня важно, чтобы из Украины и об Украине шли позитивные новости. Успешные преобразования. Очень важно воплощать изменения, а не создавать скандалы. И решение относительно гражданства Саакашвили не считаю в этом контексте позитивным для страны", - написал Кличко.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 июля, в АП сообщили, что президент Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

Политик, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство – украинское. «Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать какой-то статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!» - сказал Саакашвили.