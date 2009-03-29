Янукович обращается к Ющенко и Тимошенко
19:46, 29 марта 2009Политика
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Выборы “чем скорее, тем лучше”
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО принять вместе с Верховной Радой решение о досрочных президентских и парламентских выборах.
Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.
По его словам, “это даст возможность быстрее преодолеть кризис”.
В.ЯНУКОВИЧ считает, что “мы должны сесть все в парламенте и принять общее решение”.
Лидер ПР убежден, что досрочные выборы должны состояться “чем скорее, тем лучше”.
По его словам, лучше всего, если б эти выборы состоялись “в первом полугодии”.
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