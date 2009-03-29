Турция может заблокировать кандидатуру нового генсека НАТО

Премьер Турции Тайип Эрдоган дал понять, что его страна может наложить вето на кандидатуру главы правительства Дании Андерса Фога Расмуссена на должность нового генерального секретаря НАТО.

В интервью телекомпании NTV Эрдоган сказал, что разговаривал в пятницу по телефону с премьером Дании и высказал ему "обеспокоенность в обществе (его кандидатурой)".

"Я - лидер политической партии, и, как ее руководитель, не вправе нарушать ее принципы", - отметил премьер Турции, возглавляющий правящую Партию справедливости и развития (ПСР).

Как сообщалось ранее, в поддержку Расмуссена выступают США, Франция, Германия и Великобритания. Однако представители Турции на днях дали понять, что могут заблокировать кандидатуру датского премьера, в частности за отказ лишить лицензии на вещание из Дании прокурдской телекомпании "Рож-ТВ" (ROJ TV), которую Анкара считает официальным рупором сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК).

В Турции также вызвала недовольство позиция Расмуссена в "карикатурном скандале" в 2006 году, вызванном публикаций неполиткорректных рисунков с изображением пророка Мухаммеда. Эрдоган в этой связи сообщил в телеинтервью, что ему неоднократно звонили лидеры исламских государств с просьбами наложить вето на кандидатуру Расмуссена.

Между тем президент Турции Абдуллах Гюль, выступая в четверг в Брюсселе, сказал, что Анкара пока не приняла решение по кандидатуре нового генсека НАТО. "Насколько мне известно, на данный момент нет официальной кандидатуры, и, когда она появится, Турция оценит ситуацию", - сказал он.

Ожидается, что имя преемника генсека альянса станет известно на юбилейном, 60-м саммите НАТО 3-4 апреля.

РИА “Новости”