«Щит» готов «защищать» столицу от маргиналов, ведь милиция бездействует

Общественное объединение «Щит» и впредь готово открыто способствовать наведению порядка на улицах города Киева.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении ОО «Щит».

«Мы не подменяем собой органы правопорядка, но в случае бездеятельности будем действовать, отстаивать законными и доступными методами, гарантированное нам и нашим семьям конституционное право на безопасность», - говорится в обращении.

В то же время, в заявлении отмечается, что объединение «Щит» готово предоставлять всевозможное содействие органам правопорядка в выполнении возложенных на них функций.

«Безнаказанными стали многочисленные акции по захвату маргинальными политиками и проплаченными наемниками центральных площадей, парков, скверов, перекрытия улиц, блокирование работы органов власти», - говорится в обращении. По мнению авторов документа, цель организаторов таких акций, «парализовать волю граждан к действию, ослабить контролирующие функций государства и провести имущественное и властное перераспределение в бандитском стиле 90-х годов».

«Щит» призывает всех честных и профессиональных работников милиции, стать на защите гражданского мира и спокойствия, оградить семьи от «проявлений агрессии и насилия со стороны кучки нанятых маргиналов».

В заявлении осуждается задержание 23 марта спецподразделением милиции «Беркут» группы поддержки «Щита» возле помещения агентства УНИАН, которое называется «позорным и противоправным». «Бороться нужно с теми кто нарушает общественную безопасность, а не с теми кто его поддерживает!», - считают в “Щите”

ОО «Щит» обращается «к политиканам и провокаторам прекратить сеять анархию и хаос в столице». В связи с тем, что ряд политических и общественных организаций заявили о своих намерениях провести в Киеве политические акции, «Щит» призывает организаторов мероприятий обеспечить чистоту и порядок во время проведения акций; предостерегает от каких-либо попыток под видом мирной акции спровоцировать массовые беспорядки и безобразия. «Щит» предупреждает о том, что будет решительно пресекать всеми законными и доступными средствами и методами, попытка дестабилизации общественной ситуации, а также будет следить за порядком и оказывать всю необходимую помощь правоохранительным органам в случае хулиганских и антизаконных действий;

Организация требует от правоохранительных органов надлежащего и профессионального выполнения ими своих служебных обязанностей в поддержке порядка и общественной безопасности.

«Щит» станет гражданским гарантом спокойствия и стабильности!», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в 5 часов утра около сотни человек в одинаковой камуфляжной форме напали на палаточный городок общественной инициативы «Геть усіх!» на Майдане незалежности в Киеве. Согласно информации пресс-службы инициативы, в результате погрома были избиты активисты, которые находились на палатках, а также разрушены палатки.

21 марта начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА заявил, что к погрому палаточного городка «Геть усіх!» причастно общественное объединение «Щит».

23 марта председатель ОО “Щит” Александр ЕМЧУК на пресс-конференции в УНИАН признал участие активистов объединения в конфликте с участниками акции «Геть усіх!», произошедшем 20 марта в Киеве на Майдане Незалежности.

После пресс-конференции сотрудники милиции задержали А.ЕМЧУКА, его допросили и отпустили.