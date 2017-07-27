Руководитель госпредприятия за 25 лет на посту нажил элитное жилье и машины - расследование

Гендиректор госпредприятия "Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств" Павел Кривонос задекларировал элитный дом в Козине, две квартиры в центре Киева и офисные помещения на Печерске.

Об этом говорится в сюжете программы "Слідство.Інфо", передает Украинская правда.

Кроме того, у чиновника, который в течение 25 лет возглавляет государственное предприятие, есть три автомобиля и сбережения на 5 млн гривень.

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По просьбе журналистов рассказать, где взял деньги на такое имущество, Кривонос отметил, что имеет 46-летний трудовой стаж, и начал работать с юношеских лет.

"С ранних лет, когда я был студентом, я не сидел только за книжками. Я подрабатывал. Яразгружал вагоны на Киев-Петровке. Я разгружал кирпич. Я работал-подрабатывал в семейных кооперативах. Так повезло что я в свое время купил еще в те далекие годы квартиру. Очень ее выгодно продал. Это был, кажется, 90-й год", - сообщил чиновник.

"Кроме того, если вы знаете можно было взять деньги в "сберкассе" тогда еще на рубли,получить в банке дойч-марки, и потом эти рубли стали купонами. Поэтому я на эти средства покупал недвижимость, акции "Фармака" на Подоле", - добавил он.

По оценке столичного риэлтора Дениса Седакова, квартира Кривоноса на ул. Тургеневской может стоить 600 тыс. долларов. По словам чиновника, жилье купила его дочь, но оформила на свою маму.

Квартиру на улице Франко риэлтор оценил в 260-270 тыс. долларов. Председательгоспредприятия объясняет, что помещение принадлежит теще, а жена получила его в подарок, и теперь сдает в аренду.

Недвижимость Кривоноса на печерских холмах стоит примерно 220-240 тысяч долларов. Чиновник говорит, что его приобрела жена, но помещение пока пустуют.

Стоимость участка чиновника, расположенного в Козине, оценивается в около 600-620 тыс долларов, участок вместе с домом — в не менее 3 млн долларов.

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По данным журналистов, чиновник перекрыл доступ к своему дому со стороны водоема, тем самым ограничив доступ к воде других жителей населенного пункта.

Кроме того, по информации "Слідства.Інфо", госпредприятие под руководством Кривоноса заключало сомнительные сделки: в частности, инвестором и застройщиком коттеджного городка для иностранных представителей в Пуще Водице является близкий друг чиновника Владимир Дробот.

Материалы своего расследования журналисты планируют передать в НАБУ.