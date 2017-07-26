Экс-посол США: Киев продолжает перекладывать экономическое бремя оккупации на Россию

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал прекращение электроснабжения в Донецкой области переложением экономического бремени за оккупированную часть области на Россию. Об этом Пайфер написал в Twitter.

"Украина отключила поставку электроэнергии на оккупированную часть Донецкой области. Продолжение усилий Киева по переложению экономического бремени оккупации на Россию", - заявил Пайфер.

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Как сообщал УНИАН, и. о. председателя государственной компании-оператора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что с 0.00 26 июля прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области.

#Ukraine cuts electricity to occupied Donetsk oblast. Continuation of Kyiv's effort to shift economic burden of occupation on to #Russia. — Steven Pifer (@steven_pifer) July 26, 2017

«С 0.00 26.07.2017 года прекращены перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой области. Территория ОРДЛО пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины. Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ (неконтролируемой территории - УНИАН), а также поставками из Российской Федерации, происходящими по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не учитываются в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь", - сообщил Ковальчук.

По его словам, прекращение поставок электроэнергии на оккупированную территорию Донецкой области не несет последствий для стабильности работы энергосистемы страны.