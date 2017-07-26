Украина ждет оборонительное оружие от разных стран - Полторак

С начала российской агрессии Украина обращалась к разным странам мира относительно предоставления украинской армии оборонительного оружия и теперь ждет соответствующие решения.

Читайте такжеВ Госдепе прокомментировали слова спецпредставителя США об оборонительном вооружении для УкраиныОб этом написал министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook.

"Оснащение ВС Украины современным вооружением и военной техникой является ключевой задачей оборонной реформы. Поддержка иностранных коллег в этом вопросе для нас очень важна. С начала российской агрессии Украина обращалась к разным странам мира относительно предоставления украинской армии оборонительного оружия. Сейчас мы ждем соответствующие решения и положительно будем воспринимать такую ​​помощь", - написал он.