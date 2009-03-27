Ющенко напомнил КС, что вердикт по «закону об импичменте» нужен срочно

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Конституционный Суд безотлагательно рассмотреть его представление о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» от 15 января 2009 года №890-VI.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент обратился к КС, поскольку считает, что ряд положений данного закона не отвечает Конституции. В частности, неконституционной он считает норму, которой законодатель фактически уполномочивает Верховную Раду определять основания для создания следственной комиссии в каждом конкретном случае по собственному усмотрению своим постановлением.

Также неконституционным Президент считает положение закона о том, что ВСК ВР уполномочена самостоятельно определять срок предоставления ей документов и информации по вопросам, по поводу которых проводится расследование, государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, руководителями (или должностными лицами, исполняющими их обязанности) предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также объединениями граждан.

Исходя из этих и других обстоятельств Президент просит КС рассмотреть закон на предмет соответствия Конституции и, учитывая особое общественное и конституционно-правовое значение затронутого вопроса, просит суд рассмотреть это конституционное представление безотлагательно.

Принимать участие в конституционном производстве по этому представлению уполномочена заместитель главы секретариата Президента, представитель Президента в Конституционном Суде Марина СТАВНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, это представление поступило в КС 26 марта. Согласно регламенту суда, конституционное представление передано на изучение в Секретариат суда.

15 января 2009 года ВР приняла закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Данным законом предусматривается создание, в частности, временных следственных комиссий ВР для проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств по совершению Президентом Украины государственной измены или другого преступления, которые наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.

7 февраля Президент вернул в ВР этот закон со своими предложениями для повторного рассмотрения.

3 марта парламент преодолел вето Президента Украины на закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

16 марта председатель ВР Владимир ЛИТВИН на заседании Согласительного совета лидеров фракций и глав комитетов обнародовал письмо от Президента В.ЮЩЕНКО о том, что глава государства обратится в Конституционный Суд по поводу конституционности закона «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».