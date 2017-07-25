Глава Госпогранслужбы, упавший в обморок на встрече Порошенко с Лукашенко, подал в отставку - СМИ
Назаренко, который 21 июля упал в обморок в АП, уходит с должности.
Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке по состоянию здоровья, передает интернет-издание "ГОРДОН", ссылаясь на источники.
По их информации, исполняющим обязанности председателя ведомства сегодня или максимум завтра назначат его первого заместителя Василия Серватюка.
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Как сообщал УНИАН, Назаренко находился в реанимации, однако врачи оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.
Напомним, глава Госпогранслужбы потерял сознание 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.
В АП Назаренко оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы.