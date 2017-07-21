Главного пограничника Украины госпитализировали после инцидента в АП

16:41, 21 июля 2017
Политика
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Сейчас Назаренко госпитализирован, состояние его здоровья удовлетворительное.

Во время встречи Порошенко и Лукашенко потерял сознание главный пограничник Украины / twitter.com/ukrpravda_news

Председатель Государственной пограничной службы Виктора Назаренко госпитализирован в Центральный клинический госпиталь Госпогранслужбы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"В Администрации президента ему оказали первую медицинскую помощь. Сейчас он госпитализирован. Состояние здоровья удовлетворительное. Более подробно сказать что-то трудно, ждем результаты обследования ", - сказал Слободян.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко потерял сознание председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

Президент Беларуси, рассказывая о результатах переговоров с главой украинского государства Петром Порошенко, заметил, что слева от него одному из представителей украинской делегации стало плохо. Лукашенко сказал, чтобы ему принесли стул, но в итоге человек потерял сознание и его вынесли из зала.

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Теги: #Назаренко потерял сознание#встреча Порошенко и Лукашенко#Назаренко стало плохо