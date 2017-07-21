Второй инцидент во время встречи Лукашенко и Порошенко: потерял сознание глава Госпогранслужбы (фото)

В Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко один из представителей украинской делегации потерял сознание.

Как передает корреспондент УНИАН, президент Беларуси, рассказывая о результатах переговоров с главой украинского государства Петром Порошенко, заметил, что слева от него одному из представителей украинской делегации стало плохо.

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В частности, Лукашенко сказал, чтобы ему принесли стульчик, но в итоге человек потерял сознание и его вынесли из зала.

Как стало известно позже со слов представителей пресс-службы АП, потерял сознание глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

Как сообщал УНИАН, после переговоров президента Украины Петра Порошенко с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Администрации президента неизвестная девушка пыталась устроить провокацию, выкрикивая слова "Живет Беларусь".