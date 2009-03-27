Ющенко поблагодарил Тимошенко и Дубину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил благодарность Кабинету Министров Украины и НАК «Нафтогаз Украины» за активную поддержку инициативы, которая учреждена в 2006 году, по модернизации украинской газотранспортной системы с целью приведения ее в соответствие с техническими, технологическими, организационными и безопасностными стандартами и нормами Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Глава государства отмечает, что Международная инвестиционная конференция по вопросам модернизации ГТС Украины, состоявшаяся 23 марта в Брюсселе при участии Президента и премьер-министра Украины, фактически подвела итоги продолжительных многосторонних переговоров и положила начало этапу практической реализации достигнутых договоренностей, зафиксированных в итоговом документе Конференции - Совместной декларации.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что эффективная реализация отмеченных договоренностей о модернизации украинской ГТС обеспечит существенное повышение уровня энергетической безопасности Украины, станет важным конкретным шагом в контексте европейской интеграции нашего государства и будет способствовать дальнейшему утверждению международного авторитета Украины как надежного партнера на европейском энергетическом рынке.

Президент убежден, что одним из приоритетных направлений практических действий должно быть создание современной системы контроля по всему периметру украинской границы объемов и качества природного газа, который поставляется в Украину и транспортируется по территории нашего государства.

Принимая во внимание изложенное и с целью надлежащего организационного обеспечения дальнейшей работы по модернизации украинской ГТС с учетом интересов и подходов всех заинтересованных сторон, включая основного поставщика - Российскую Федерацию, В.ЮЩЕНКО просит в установленном порядке внести предложения в проект Указа Президента Украины о составе украинской координационной рабочей группы и плана мер по реализации договоренностей, зафиксированных в Совместной декларации от 23 марта 2009 года, подписанной представителями Украины, Европейской Комиссии, Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.