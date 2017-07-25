Меркель и Макрон призывают возобновить движение товаров через линию разграничения на Донбассе - СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявляют, что выступают за восстановление движения товаров на оккупированную часть Донбасса через линию разграничения. Как сообщает Deutsche Welle, об этом говорится в совместном заявлении по итогам телефонного разговора четырех лидеров "нормандской четверки". Заявление обнародовано на сайте правительства Германии.

Читайте такжеЗаявление Захарченко о создании "Малороссии" блокирует переговорный процесс – представитель в ТКГ

В заявлении отмечена необходимость выполнения мер по восстановлению экономического сотрудничества между неподконтрольными украинским властям территориями и остальной Украиной. В частности, отмечается, что подробности механизмов восстановления экономических связей следует рассмотреть в ближайшее время.

Также Меркель и Макрон призвали стороны к мерам, которые позволили бы к концу года возобновить обмен пленными по формуле "всех на всех".

В заявлении также отмечается, что советники глав государств и правительств стран "нормандской четверки" должны встретиться в следующем месяце, после чего состоится еще одна телефонная конференция Меркель, Макрона, Порошенко и Путина.

Как известно, проведенные вчера телефонные переговоры лидеров "нормандской четверки" стали первыми, где принял участие президент Франции Макрон. Разговор длился около двух часов. Собеседники заслушали также доклад председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуґа.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская сторона заявляла, что рейдерский захват собственности и квазиуказ боевиков "ДНР" о псевдогранице ведет к срыву Минских соглашений.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов через линию разграничения в зоне АТО.

Отмена блокады возможна при условии реализации оккупантами требований Минских соглашений о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения, а также после возвращения предприятий, захваченных боевиками на оккупированных территориях.