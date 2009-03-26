На Крещатике - столкновения: милиция оттеснила людей с проезжей части

Работники правоохранительных органов оттеснили с проезжей части Крещатика участников акции протеста, пикетирующих мэрию столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, милиционеры, образовав плотную цепь, отстранила всех пикетирующих с проезжей части на пешеходную. При этом не обошлось без небольших столкновений. Сейчас движение по Крещатику возобновлено в одном направлении. Для того, чтобы пикетирующие снова не заняли проезжую часть улицы, вдоль нее возле мэрии плотной колонной стоят милицейские автобусы и автомобили. Митингующие кричат “Ганьба!” и продолжают акцию.

Участники акции запустили в небо на зеленых воздушных шариках клетчатый баул (в котором "челноки" обычно возят товар для продажи) с надписью «Личные вещи Черновецкого».

Как сообщал УНИАН, сегодня около 2 тысяч киевлян пикетируют мэрию Киева, протестуя против политики городской власти. Они перекрыли автомобильное движение по улице Крещатик, взявшись за руки и образовав живую цепь, и начали проводить митинг. В акции принимают участие активисты политических сил, общественных организаций, студенты, частные перевозчики и предприниматели-владельцы МАФов.

Фото УНИАН