Депутаты из БПП и Радикальной партии снова подрались у здания суда - СМИ

Представители Радикальной партии и партии "Блок Петра Порошенко" сегодня устроили потасовку под зданием столичного Печерского суда. Об этом сообщает "Эспрессо.TV".

Сегодня в 10 утра началось рассмотрение дела в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Его обвиняют в том, что он совмещал депутатскую деятельность с работой главным редактором газеты "Политика", а также в предоставлении заведомо ложных показаний.

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В суд пришли и коллеги Ляшко, нардепы Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой. В результате под зданием суда произошла потасовка, ведь Ляшко ожидал депутат БПП Сергей Каплин и другие депутаты из этой фракции. Они принесли петуха, на котором было написано имя Ляшко, бросали в него деньги, пытались облить водой. Несмотря на это, главе "радикалов" все же удалось пройти в зал суда.

Напомним, в прошлый раз, когда проходило заседание по делу Ляшко, возникла стычка между нардепами от БПП Сергеем Каплином и Радикальной партии Игорем Мосийчуком. Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними началась потасовка.