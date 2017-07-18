Нардепы Каплин и Мосийчук подрались у Печерского суда - СМИ

Сегодня под зданием Печерского суда столицы произошла стычка между народными депутатами. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Читайте также"Разбитый телефон и разорванная рубашка": "козак" Гаврилюк в Раде набросился на блогера (видео)

Отмечается, что потасовка произошла между нардепами от БПП Сергеем Каплином и Радикальной партии Игорем Мосийчуком. Последний пришел поддержать лидера фракции Олега Ляшко, которого НАПК обвиняет в совмещении статуса народного депутата и работой главным редактором газеты "Политика".

Как пишет издание, Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними началась потасовка. В свою очередь Ляшко, комментируя эту ситуацию, заметил, что все это дело - это попытка дискредитировать его и его партию, их политику. Также стало известно, что под здание суда принесли шины.

Напомним, ранее нардепы Соболев и Ляшко подрались возле заблокированной трибуны за микрофон. Инцидент произошел 13 июля, когда ряд нардепов заблокировали трибуну Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о Конституционном суде Украины.