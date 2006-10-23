Волков: лидером оппозиции может быть только Тимошенко

Бывший народный депутат Александр ВОЛКОВ убежден, что “Наша Украина” расколется.

В интервью УНИАН он высказал мнение, что ряд факторов свидетельствует о том, что эта политическая сила “на ладан дышит, у нее агония”. А.ВОЛКОВ прогнозирует, что “Наша Украина” “рассыплется на мелкие кусочки”. Часть “Нашей Украины”, по его словам, присоединится к Юлии ТИМОШЕНКО, “это, прежде всего, Рух, возможно, команда Николая КАТЕРИНЧУКА, какая-то часть будет сориентирована на вступление в «Регионы» (это вступление будет замедленным), и останется ситуативное болото, которое будет время от времени подключаться при голосовании когда к тем, когда к другим”, - считает он.

А.ВОЛКОВ убежден, что самостоятельной дееспособной оппозиции “из кусков «Нашей Украины» не выйдет”.

По его словам, единым лидером оппозиции может быть только Ю.ТИМОШЕНКО. “Сколько бы Роман Петрович (БЕССМЕРТНЫЙ) не пытался что-то выдавить из себя, типа конфедерации позиционных сил «Европейская Украина», – это полная бессмыслица. Недаром такой мудрый политик, как Владимир Михайлович ЛИТВИН, отказался принимать участие в этом бедламе”, - считает А.ВОЛКОВ. Он подчеркнул, что оппозиция будет усилена, если часть «Нашей Украины» во главе с Н.КАТЕРИНЧУКОМ перейдет к Ю.ТИМОШЕНКО. “Я уважаю Н.КАТЕРИНЧУКА, он достаточно грамотный политик, четко понимает, чего хочет, и не боится говорить правду. Такой человек ей бы помог. Неплохо было бы подтащить «Пору»-ПРП, Инну БОГОСЛОВСКУЮ, вступить в переговоры с В.ЛИТВИНЫМ”.

Он не видит больше никого, кто мог бы стать действенной частью конструктивной оппозиции. “Оппозиция тоже уязвима, ведь соответствующего закона, который защищает оппозицию, пока нет. Оппозиция должна опираться на областные, районные организации. Очень некомфортно быть в оппозиции к власти, с людьми нужно работать”, - считает А.ВОЛКОВ.

Комментируя прежние планы Президента назначить Ю.ТИМОШЕНКО на должность секретаря СНБО, А.ВОЛКОВ сказал, что, по его информации, Ю.ТИМОШЕНКО действительно хотели предложить эту должность. “Это был бы очень хитрый ход. Я не знаю, кто подсказал его Президенту, но если бы Юля (ТИМОШЕНКО) согласилась, это был бы сокрушительный удар по ней. Она примазала бы себя к власти, к которой она сейчас в оппозиции. Она лишилась бы депутатского мандата и главное – парламентской трибуны. С ее помощью она набирает очки. И, наконец, политик без депутатской неприкосновенности, который очень сильно мешает, ну, просто лежит колодой поперек дороги, очень уязвим. Когда ко мне приходили люди из ее фракции, я акцентировал внимание на том, что нельзя ни в коем случае соглашаться. Это провокация, и идти на нее равносильно смерти – политической...”, - отметил он.

Говоря о перспективах президентства Ю.ТИМОШЕНКО, А.ВОЛКОВ высказал мнение, что сегодняшняя ситуация “абсурдна: Юле в принципе ничего не нужно делать, нужно просто проводить оппозиционную риторику, а власть сама вытолкнет ее фигурой номер один на президентские выборы. Безумство власти, бездарность оппонентов, я имею в виду, прежде всего, Президента и “Нашу Украину”, поворачивает ситуацию в ее пользу”.

По его мнению, главных конкурентов на президентских выборах пока двое: Ю.ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ. “Но Виктору Федоровичу сложнее, на нем ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране. И если, не дай Бог, будет провал, и политическая сила не справится с задачей, рейтинг будет падать”, - сказал он.

А.ВОЛКОВ рассказал, что недавно его структура провела соцопрос. “Социология говорит о сокращении базового электората: у БЮТ – до 16%, у “Нашей Украины” – до 8%, у СПУ – до 3%, КПУ – 2,7%. ЯНУКОВИЧ и его партия удержали рейтинг на уровне 36%”, отметил он. Но нужно учитывать, сказал А.ВОЛКОВ, что в структуре рейтинга есть так называемый рейтинг власти – от 8% до 10%”. “Если правительство не удержит социально-экономическую ситуацию, рейтинг Партии регионов резко будет падать, а Ю.ТИМОШЕНКО – будет идти вверх”, - подчеркнул А.ВОЛКОВ.

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