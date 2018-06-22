Александр Волков: Политическую реформу необходимо отменять

Александра Волкова явно не хватает в нашей унылой политической жизни, не хватает его образной лексики, временами и с ненормативными выражениями. Недавно Александр Михайлович вернулся из Европы, где он пребывал достаточно долго… Наш разговор проходил за день до съезда «Нашей Украины».

ПРЕЗИДЕНТ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВСТУПИЛ В КАСТРЮЛЮ С ДЕРЬМОМ

– Мы посчитали, что «Наша Украина» в той или иной форме восемнадцать раз заявляла о своем переходе в оппозицию… Как Вы полагаете, это ее окончательное решение?

– А вы посмотрите на лидеров «Нашей Украины». На тех людей, которые делают определенные заявления и, прежде всего, на Романа Бессмертного. Меня всегда удивляла позиция Ющенко. В тяжелое для него время, в 2004 году, когда Роман Петрович возглавлял штаб, Ющенко понял, что его избирательной компании – полный гаплык, он по настоятельной рекомендации поменял Романа Бессмертного. Поменял на Зинченко, на Тимошенко, на другую команду, которая привела Ющенко к победе. А потом Виктор Андреевич, как обычно, надевает темные очки и наступает уже даже не на грабли, а на уборочный комбайн. Больно бьет себя по лбу и возвращает к руководству партией и фракцией того же Романа Бессмертного. Человека, безусловно, порядочного, но политика и менеджера слабого.

Отсюда и шараханье Романа Петровича то в ту, то в другую сторону. Он не уверен в себе. Он говорит: если «Наша Украина» проголосует за широкую коалицию, то я уйду в отставку. Стоило давно это сделать и не морочить людям голову. И потом, сборную солянку, коей является «Наша Украина», очень трудно превратить в единую организованную политическую силу. Людей с разными политическими взглядами и, скажем так, с разными экономическими потенциалами объединить невозможно.

Ну как Порошенко, Мартыненко, Жванию объединить с представителями Руха? Это мог бы сделать и удержать только сильный человек. Этим сильным человеком мог бы быть лидер партии или фракции, каковым Бессмертный не является. Или же Президент, поскольку эта политическая сила ассоциируется с Президентом. Но получилось так, что Безсмертный слабоват, а Президент оказался еще слабее. Отсюда шараханье «Нашей Украины» то в сторону Тимошенко, то к «Регионам». Ждут съезда, на котором якобы будет возможен вариант, когда съезд примет решение о том, чтобы продолжить переговоры о вступлении в большую коалицию. Ребята, сегодня это полный бред. Ваше руководство приняло и просвистело на всю страну решение – оппозиция, правда, не знаю к кому. Точки расставлены, уже министры подали в отставку, уже Кушнарев сделал заявление, что команда не заметила потери бойца, уже все переходит в насмешки, а они все никак не могут родить разумное решение.

Все говорит о том, что эта политическая сила доживает свои последние дни, у нее агония. Она рассыплется на мелкие кусочки, часть ее примкнет к Юлии Владимировне, это, прежде всего, Рух, возможно, команда Катеринчука, какая-то часть будет сориентирована на вступление в «Регионы» (это вступление будет вялотекущим), и останется ситуативное болото, которое будет время от времени подключатся при голосовании то к тем, то к другим. Абсолютно убежден, что самостоятельной дееспособной оппозиции из кусков «Нашей Украины» не получится.

– Вы видите логику в назначении Зинченко в Секретариат Президента?

– Это назначение абсурдное, более того – глупое, в независимости от того, кто принимал это решение. Не потому, что Зинченко хорош или плох. Дело в другом: Зинченко год назад выступил с заявлениями о коррупции в высших эшелонах власти и ближайшем окружении Президента. Этим заявлением фактически был вбит первый клин для раскола «Нашей Украины» и отправки правительства в отставку. Но эти обвинения не имели под собой доказательной базы. Те, кого обвинили в коррупции, выиграли все суды, обязавшие Зинченко извиниться. Это говорит о том, что Зинченко лгал, преследуя определенную политическую цель. И год спустя человека, который солгал обществу, Президент берет, чтобы он ему советовал. Что советовал? Как врать дальше? Я не нахожу слов для этого политического шага. Президент в очередной раз вступил в кастрюлю с дерьмом.

– Говорят, что это назначение диктовалось тем, что Ющенко хотел наладить неформальный канал общения с Россией.

– Это – бред. Виктор Степанович Черномырдин – один из моих друзей, мы очень хорошо относимся друг к другу, всегда обнимаемся при встречах. Недавно мы виделись и даже заговорили о необходимости неформальных отношений между нашими странами. Он ответил: а почему отношения должны быть неформальные? Россия настроена на конструктивный формальный диалог.

Зинченко – колоссальная ошибка, которая аукнется Президенту. Он внес раскол тогда, а сейчас забьет последний гвоздь в политическую организацию, которая называлась «Наша Украина».

ВЛАСТЬ САМА ВЫТОЛКНЕТ ЮЛЮ ФИГУРОЙ НОМЕР ОДИН НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

– Как вы оцениваете кадровые пертурбации в Секретариате?

– Еще в начале года, когда я встречался с Виктором Андреевичем, я говорил ему, что у него нет команды, которая бы выстраивала отношения с различными политическими силами. Команды, которая бы давала правильные ответы на актуальные вопросы, выдвигаемые обществом. Я говорил, что команда, которая работает с ним, абсолютно не профессиональна. Он не прислушался.

Приход Балоги – это хватание за соломинку. У Президента не было другого выхода, кроме как призвать кризисных менеджеров. Я знаю Виктора Балогу, он может работать по двадцать часов в сутки. К величайшему сожалению, вряд ли что-то из этого получиться. Кабмин работает в правовом поле. Права и обязанности правительства прописаны в Конституции. Янукович пошел по пути Кучмы. У Кучмы была команда профессионалов, которая его готовила к любой ситуации и, выйдя к журналистам, он всегда был подготовлен к любому вопросу. Янукович сейчас говорит мало, но исчерпывающе и по делу. Структура, которую Ющенко призвал для «уравновешивания» его с Кабинетом министра, выглядит несерьезно, полномочия этих ведомств на сегодняшний день – несоизмеримы. Руководители Секретариата могут быть суперпрофессионалами, но все, что они могут делать, – готовить Президента, обеспечивать качество его выступлений и класть на стол экономический и политический анализ. Секретариат не тот орган, который в конституционном поле сможет противостоять Кабмину.

Таким органом мог бы стать СНБО.

Юлии Тимошенко хотели предложить должность секретаря СНБО. Это был бы очень хитрый ход. Я не знаю, кто подсказал его Президенту, но, если бы Юля согласилась, удар бы был нанесен по ней сокрушительный. Она примазала бы себя к власти, к которой она сейчас в оппозиции. Она лишилась бы депутатского мандата и главное – парламентской трибуны. С ее помощью она набирает очки. И, наконец, политик без депутатской неприкосновенности, который очень сильно мешает, ну просто лежит бревном поперек дороги и очень уязвим. Когда ко мне приходили люди из ее фракции, я акцентировал на том, что нельзя ни в коем случае соглашаться. Это провокация, и идти на нее смерти подобно – политической...

– А что это за люди из ее фракции?

– Близкие к ней люди, которые обеспокоены ее судьбой, поскольку это и их судьба. Так сложилось, что у нее тоже, как у Президента, нет команды. Ведь она в одном лице и знамя, и знаменосец, и колонна. Эти бездарные помощники в лице Томенко и Турчинова ей не добавляют очков. Ей нужно самой выкручиваться из любой ситуации.

– Возможно ли создание сильной и системной оппозиции?

– Единственным лидером оппозиции может быть только Тимошенко. Сколько бы Роман Петрович не пыжился что-то выдавить из себя, типа Европейского форума, еще одной оппозиционной политической силы, – это полный бред. Недаром такой мудрый политик, как Владимир Михайлович Литвин, отказался участвовать в этом бедламе. Оппозиция будет усилена, если часть «Нашей Украины» во главе с Катеринчуком перейдет к Тимошенко. Я уважаю Катеринчука, он довольно грамотный политик, четко понимает, чего хочет, и не боится говорить правду. Такой человек ей бы помог. Неплохо было бы подтянуть «Пору»–ПРП, Богословскую, вступить в переговоры с Литвиным.

А больше никого, кто мог бы стать действенной частью конструктивной оппозиции, я не вижу. Оппозиция тоже уязвима, ведь соответствующего закона, защищающего оппозицию, пока нет. Оппозиция должна опираться на областные, районные – местные организации. Очень некомфортно быть в оппозиции к власти, с людьми нужно работать.

– А Вы встречаетесь с Тимошенко?

– Она живет своей жизнью, имеет своих советников. Я не встречаюсь с ней. Вижусь с ее представителями. У нее во фракции есть мои добрые старые друзья, с которыми я общаюсь не один десяток лет. Они приходят ко мне рыбу половить и главное – разобраться с текущей политической ситуацией. Эти люди не политологи, не чиновники, они – бизнесмены, и слово «оппозиция» их очень пугает.

– Они жалуются Вам, что, идя в БЮТ, покупали себе место во власти, а не в оппозиции?

– Верно, идя в блок к Тимошенко, им даже в страшном сне не виделась оппозиция. Сейчас они говорят: понимаете, Александр Михайлович, нам же обещали совсем другое. Мы уже не говорим, сколько с нас требуют за возврат НДС – это вдвое больше, чем с коллег из Партии регионов. Они спрашивают: очень ли нужно быть в оппозиции, и нельзя ли как-то договориться, чтобы нас не трогали? Нельзя ли как-то жесткую оппозицию к власти сменить на мягкую?

– И что Вы им советуете: ставить на Юлю или нет?

– Сегодняшняя ситуация абсурдна: Юле в принципе ничего не надо делать, надо просто проводить оппозиционную риторику, а власть сама вытолкнет ее фигурой номер один на президентские выборы. Безумие власти, бездарность оппонентов, я имею в виду прежде всего Президента и НУ поворачивает ситуацию в ее пользу. Главных конкурентов на президентских выборах пока двое: Юлия Владимировна и Виктор Федорович. Но Виктору Федоровичу сложнее, на нем ответственность за социально-экономическую ситуацию в стране. И если, не дай Бог, будет провал, и политическая сила не справится с задачей, рейтинг будет падать.

Недавно моя структура провела соцопрос – буквально пару дней назад я получил ее результаты…

Социология говорит о сокращении базового электората: у БЮТ – до 16%, у НУ – до 8%, у СПУ – до 3%, КПУ – 2,7%. Янукович и его партия удержали рейтинг на уровне 36%. Но надо учитывать, что в структуре рейтинга есть так называемый рейтинг власти – от 8% до 10%.

Если правительство не удержит социально-экономическую ситуацию, рейтинг Партии регионов будет резко падать, а Тимошенко – идти вверх.

ЕСЛИ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ОТНЕСЕТСЯ К ЭТОМУ ПРАВИЛЬНО, ТО РЕФОРМУ НАДО ОТМЕНЯТЬ

– Недавно прочла интересную оценку действий нашего истеблишмента. Согласна с мнением автора статьи, что все действия власти – от введения сэзов и, заканчивая, сознательными шагами по банкротству НАКа, – говорит о полной политической безответственности и желании набить собственные карманы…

– Мы можем соглашаться, а можем не соглашаться с тем, какие шаги предпринимает правительство. И иногда нам кажется, что действия власти не направлены на то, чтобы поднять благосостояние людей. Может быть, так надо, чтобы за счет экономических зон или за счет сокращения льгот произвести прорыв. Правительство должно говорить правду. Прийти и объяснить: Россия подняла цены на газ, наш бюджет к этому не готов, потерпите год-два. А через два года мы обещаем – в каждый дом белые розы. У меня у самого есть много вопросов: будучи депутатом, я писал депутатские обращения, на которые Кабмин давал внятные объяснения. Сегодня я могу стоять и смотреть со стороны. Но для меня непонятно, почему на газ, который добывают в Украине, цены для населения поднялись вдвое.

– Вот вычитала сплетню: Ахметов, мол, не уверен, что хочет видеть Президентом Януковича. Хотя бы потому, что Янукович спит и видит себя Президентом с полномочиями Кучмы...

– Любой кандидат лелеет вернуть полномочия Кучмы. Тем более что обставить ревизию реформы де-юре – это не так уж сложно. Всяких нарушений, с которым была принята реформа – с головой. Если Конституционный суд отнесется к этому правильно, то реформу надо отменять.

Я думаю, что Ющенко какие полномочия не дай – он все равно с ними не справится. На сегодня у Президента полномочий более чем… Здесь уже зависит не от полномочий, а от личности. К величайшему сожалению, как Президент Виктор Андреевич не состоялся.

– Возвращаясь, к вопросу о том, совпадают ли президентские амбиции Януковича с тайными желаниями Ахметова…

– Я очень хорошо знаю Ахметова. Мы дружим и часто встречаемся, сверяем политические часы. Когда-то в одной из своих статей я прочил Ахметова в премьера. Потому что он из ничего создал империю…

– Так уж – из ничего…

– Скажем так, почти из ничего. И, когда мы общались, он сказал: его не интересуют политические вершины. Для человека с таким достатком, как у Ахметова, не имеет значения, кто будет Президентом. Это – кандидаты в Президенты должны искать встреч и договариваться, чтобы он помог им стать Президентом. Относительно их отношений, думаю, что это сплетня, у Януковича и Ахметова, насколько мне известно, очень добрые и ровные отношения, тем более что Ахметов не является конкурентом Януковичу.

– Еще раз к вопросу о реформе…Говорят, раз реформа введена, ее отменить уже невозможно…

– С правовой точки зрения ее ревизия возможна. И создана группа людей, в которую вошла часть депутатов «Нашей Украины» работающая для того, чтобы отменить политреформу. Другой вопрос, когда. Конечно, сейчас никто из основных претендентов не хочет отменять реформу, но это сегодня. А чем ближе к выборам, такое желание будет возрастать. Да и анализ происходящих событий, говорит о том, что Украина и общество не готовы к парламентской республике, не готовы, чтобы хор – даже парламентский – управлял страной. Люди хотят единоначалия, централизации власти, чтобы эта власть была сконцентрирована в одних, но умных, сильных и надежных руках…

– Таких, как руки Виктора Федоровича? Или – Юлии Владимировны?

– Давайте не говорить о личностях – Януковиче или Тимошенко. Давайте говорить об институте президентства, который сегодня необходим нашему обществу. Пускай общество ориентируется. Пускай не избирает Виктора Федоровича, не избирает Юлию Владимировну, пускай избирает кого-то третьего – того, кому они могут такие полномочия делегировать на пять лет. Власть принадлежит народу, и только народ выбирает самого достойного, так пусть думают, за кого отдавать избирательный бюллетень. Я помню, раньше, когда была мажоритарка, приезжал в другие округа, а мне жалуются: депутат плохой. А я спрашиваю: а кто за него голосовал? Как голосовали, так и получили.

СЕЙЧАС ПАРЛАМЕНТ – САМЫЙ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЗА ВСЕ ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

– Говорят, что вот-вот на подходе новый проект, новая партия власти, и Гайдук может помочь Виктору Андреевичу в этом. Один из руководителей ИСД Сергей Тарута для этого якобы купил у Мусияки бренд «Вперед, Украина!», и Юрий Луценко, который должен возглавить партию, будто бы тоже принял участие в операции...

– Виктору Андреевичу уже ничего не поможет. У него было все – рейтинг около 75 процентов, и все профукать за год – нужно иметь особый талант.

Относительно новой партии. Я, кстати, буквально вчера по просьбе «группы товарищей» делал аналитическую записку относительно ее востребованности и перспектив. Проект имеет право на жизнь, если к его руководству придут неординарные люди, полевые командиры, например, Филенко, Стецкив, Луценко, Балога и т.д. Это позволит сформировать образ нарождающейся политической элиты, способной совершить прорыв. И если эти люди хотят, чтобы проект имел политическое будущее, им нужно подтягивать туда Гайдука. Общество не поверит в проект, если у него не будет серьезной материальной поддержки. Кроме того, именно Гайдук сможет дать сигнал региональным элитам о серьезности проекта. А региональные элиты всегда скептично относятся к проектам, которые не подкреплены интеллектуально, финансово, организационно, информационно. Вряд ли Гайдуку это поможет побороться за президентство, но создать неплохой проект под парламентские выборы – вполне реально.

– Получается ли Януковичу убедить Запад, что страна идет курсом демократических преобразований?

– Да. Я много сейчас езжу. И я встречаюсь с бизнес-элитами в Германии, Англии, Швейцарии. Украина очень привлекательна для инвестиций, но нестабильная политическая ситуация не стимулирует бизнесменов вкладывать деньги. Они интересуются, насколько надежно инвестировать нашу экономику. В процессе таких разговоров мы касаемся того, примет ли Запад Виктора Федоровича. И отзывы самые положительные. То, что Ющенко внес кандидатуру Януковича на премьера, они расценили как демократический шаг.

Кстати, на матчах, которые проводит «Шахтер», рядом с Ринатом Ахметовым часто сидит посол США – это тоже о многом говорит.

– Но Янукович не всегда последователен в своей внешнеполитической риторике.

– Я кандидат политических наук. Я окончил высший политический университет – работал в Администрации Президента Кучмы. Я видел, как Кучма проводит переговоры (у меня свои с ним отношения и, если хотите, свои к нему претензии). Но нельзя забывать, он не допустил раскола страны. И как бы там ни было, цена на газ была самая низкая, а отношения с Европой до кассетного скандала были самые теплые. Он умел балансировать.

Так вот в связи с тем, что Янукович является неплохим учеником Кучмы, он извлек самое хорошее, он знает, что надо договариваться, что нельзя ломиться в одни двери, если дверей есть несколько.

Янукович ведет переговоры с Россией, цену на газ для Украины определяет Россия, а не Евросоюз, а от цены на газ зависит благосостояние наших граждан. Я за конструктивный диалог с Россией и поддерживаю Виктора Федоровича в этом.

– Для государственного деятеля слово – это уже дело. Главное, говорить, что мы хотим в ЕС…

– Хотим – не хотим... Жене можно говорить пятьдесят раз «хочу». Но если ни разу не сделать, то она такой кипиш закатит, лучше уж правду: «хочу – делай, а нет – не звезди»…

– У вас в кабинете когда-то стояла статуэтка – тигр, возвышающийся над зданием парламента. Это навевает на грустные мысли о судьбах украинского парламентаризма…

– Эта статуэтка и сейчас у меня. А грустные мысли навевает сегодняшний состав парламента. Он самый непрофессиональный за все годы независимости. Ликвидировав мажоритарку, мы повергли парламентаризм в хаос. Ни одной яркой звезды в нашем законодательном органе не появилось. Балом правят лидеры политических сил. А депутаты, увы, стали кнопкодавами.

А где Вы взяли эту статуэтку?

Пусть это останется в тайне.

Разговаривала Лана Самохвалова

Фото Дмитрия Стаховского