Украина намерена вернуть в повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО - Порошенко

Украина собирается вернуть в повестку дня вопрос о Плане действий насчет членства в НАТО. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время рабочего визита в Одесскую область, где проходят международные военные учения "Си Бриз-2017". Видеозапись части выступления обнародовала пресс-служба главы государства.

Читайте такжеПорошенко надеется, что учения "Си Бриз" станут шагом для достижения стабильности в регионе

"Наше намерение вернуть на повестку дня вопрос о Плане действий насчет членства в НАТО и приближении нашего сектора обороны и безопасности к стандартам альянса засвидетельствован многочисленными опросами общественного мнения. Мощная поддержка именно такой стратегии... Все это показывает, что выбранный нами курс – правильный и безальтернативный", - заявил президент.

Совместные учения «Си Бриз-2017» – наш ответ идеологам, организаторам и спонсорам гибридных войн. pic.twitter.com/IESF7oYZUY — Петр Порошенко (@poroshenko) July 17, 2017

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Украине стартовали международные военно-морские учения "Си Бриз-2017", которые проводятся в рамках программы "Партнерство ради мира" в соответствии с программой двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год.

Нынешние учения, в которых принимают участие все рода войск, впервые пройдут в режиме "свободной игры". Суть "свободной игры" состоит, в частности, в том, что подразделения (авиация, пехота и т. п) будут получать вводные в последний момент, и задание придется выполнять без заранее спланированного плана действий.

В учениях принимают участие представители 16 стран, в частности, более 3 тысяч военнослужащих, из которых 800 - американские военные, и около 30 единиц авиационной техники, около 30 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения.