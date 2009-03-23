Газовая декларация Украины и ЕС задевает интересы России - Шматко

Министр энергетики России Сергей ШМАТКО убежден, что сегодняшняя газовая декларация Украины и ЕС подписана по политическим мотивам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом С.ШМАТКО заявил сегодня журналистам на пресс-конференции.

«Мы уверены в том, что формат конференции, подписанный документ, носили политические мотивы», - сказал министр.

Он отметил, что Россию хоть и пригласили участвовать в Международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, однако, не предложили ей участвовать в подготовке итогового документа конференции.

В то же время, по его словам, в подписанной сегодня декларации речь идет не только о модернизации украинской ГТС, но и вовлечении Украины в юридическое пространство Евросоюза в области энергетики.

Кроме того, в документе содержится упоминание о согласованных подходах Украины и ЕС к изменению принципов транзита газа через территорию Украины.

«И это уже напрямую затрагивает интересы России и «Газпрома», - заявил С.ШМАТКО.

Он отметил, что этого не могли не понимать ни в Брюсселе, ни в Киеве.

При этом российский министр выразил сомнение в эффективности подписанной сегодня декларации для Украины.