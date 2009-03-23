Если отменить проходной барьер, ВР обновится на... 80%?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что необходимо отменить проходной барьер на парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

В.ЛИТВИН считает, что изменение избирательной системы приведет к обновлению состава Верховной Рады на 80%, а при условии проведения выборов на основе действующего законодательства – только на 10%.

«Если не изменить избирательную систему, новые выборы ничего не дадут, просто изменится соотношение в парламенте», - считает спикер парламента.

Отвечая на вопрос о возможности досрочных парламентских выборов, В.ЛИТВИН не исключил, что они могут состояться, для того чтобы «обкатать новые технологии, проверить ряды политических сил, возможно, для того, чтобы подвинуть конкурентов на президентских выборах и получить мандат в Верховной Раде из-за непредсказуемости результатов президентской гонки».