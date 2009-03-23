Тимошенко уверена, что на следующей неделе ВР удовлетворит МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО ожидает, что 31 марта Верховная Рада проголосует за очередной пакет антикризисных мер, позволяющих получить второй транш кредита Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Брюсселе на совместном брифинге с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ.

«31 марта этот антикризисный пакет, я уверена, будет проголосован, и Украина получит второй транш кредита МВФ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или не предоставлении Украине второго транша.

9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в течение ближайших недель вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

В МВФ накануне сообщили, что готовы предоставить второй транш 16-миллиардного кредита, даже в случае ощутимо большего дефицита Госбюджета. Но Украина должна получить дополнительное финансирование для его покрытия, например, от Всемирного банка.

3 марта Международному валютному фонду был официально направлен проект письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, что является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» (№8(736) от 7-13 марта) опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины в Международный валютный фонд было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

11 марта Президент сообщил, что украинская власть согласовала все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ.

По словам В.ЮЩЕНКО, встреча была посвящена ответу руководителя миссии МВФ в Украине на согласованное письмо украинской власти, который поступил 4 марта.

Он отметил, что в ходе совещания удалось согласовать все разногласия, которые существовали у украинской стороны по тем или иным замечаниям МВФ. В частности, это касалось вопросов сбалансирования Пенсионного фонда, сбалансирования госбюджета на 2009 год и сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины».