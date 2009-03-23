Изгнанный из СПУ Николаенко: партии угрожает смерть!

В субботу в Киеве состоялось заседание политсовета Социалистической партии (СПУ), по итогам которого из нее были исключены бывшие министры образования и аграрной политики Станислав Николаенко и Александр Баранивский. Причиной такого решения в партии называют предпринятую ими попытку отстранить от руководства лидера СПУ Александра Мороза, а также ряд других известных партийцев. Как сообщает Коммерсантъ-Украина , господин Николаенко заявил, что действительно предлагал кардинально изменить состав руководства и исключение из партии его не остановит. Сам Николаенко так прокомментировал изданию свое изгнание.

"Когда год назад мы спрашивали людей, почему они не голосовали за Соцпартию, нам называли три причины: непоследовательность нашего курса, отход от партийных принципов и главное – что партию опозорили те люди, которые были рекомендованы на должности (в правительстве), в частности Николай Рудьковский (бывший глава Минтранса). Так вот, больше всего мне неприятно то, что активнее всех за лишение партийного билета меня и Александра (Баранивского) выступал Рудьковский – главный балетмейстер Соцпартии. Что интересно: раньше он выступал даже жестче меня, критикуя Мороза – он обвинил его в том, что тот либерал! Но партия, вместо того чтобы исключить Рудьковского, из-за которого потеряла около 30% голосов, исключила меня! Я предлагал исключить Рудьковского из партии, но Мендусь (Ярослав Мендусь, секретарь политсовета СПУ) и Рудьковский сделали все, чтобы замолчать мое предложение. Они завладели сознанием Мороза.

Господин Николаенко также отметил, что не намерен уходить из большой политики:

"Треть членов партии считают социалистическую идеологию своей. И я уверен, что эти люди не разочаровались во мне и мы будем делать все для того, чтобы они смогли реализовать свое видение через год, на выборах. Поэтому я не собираюсь уходить из большой политики. У СПУ есть два выхода. Первый – партия плывет по течению, ее кандидат или кандидатка на президентских выборах набирает свои 0,7% голосов, и партия лет на пять уходит в никуда. Второй – обновление партии. Я не буду оспаривать решение политсовета. Но у нас на ближайшее время запланирована всеукраинская партийная конференция, где мы будем обсуждать в том числе и этот вопрос. Запомните, сейчас партии раскол не угрожает, ей угрожает смерть!", - заявил Николаенко.