Луценко вручил подозрения депутатам Розенблату и Полякову

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в официальном порядке вручил подозрения и разъяснил права народным депутатам Максиму Полякову («Народный фронт») и Бориславу Розенблату (внефракционный).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Луценко отметил, что завтра эти депутаты в статусе подозреваемых вызваны на первые допросы в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности, но отказалась дать согласие на задержание и арест Полякова («Народный фронт») и Розенблата (исключенного из фракции "БПП").

По данным прокуратуры, в действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму 280 тыс. долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

12 июля Луценко заявил о намерении вручить подозрения Розенблату и Полякову. Он вызвал их в ГПУ на 13 июля на 14.30.

Однако сегодня депутаты не пришли в Генпрокуратуру, и Луценко пригласил их для вручения подозрений в кабинет руководителя аппарата Верховной Рады.