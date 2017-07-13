Луценко просит Раду снять неприкосновенность с Добкина и разрешить привлечь к уголовной ответственности

Генеральный прокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду снять неприкосновенность с народного депутата Михаила Добкина и дать согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Об этом Луценко заявил, выступая с парламентской трибуны.

Читайте такжеРада рассматривает снятие неприкосновенности с Добкина (прямая трансляция)"Я сегодня прошу вас дать согласие на снятие депутатской неприкосновенности и привлечения к уголовной ответственности Добкина Михаила Марковича... Это дело, на котором мы должны прекратить земельный дерибан в Украине путем создания кооперативов", - сказал Луценко.

Он напомнил депутатам, что, по данным следствия, из-за действий Добкина, по предварительным оценкам, бюджет Харькова недополучил около 227 млн грн, которые должны были поступить, если бы земельные участки сдавались в аренду, а не были переданы в пользование так называемых строительных кооперативов.