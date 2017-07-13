Суд в Москве оставил в силе арест Сущенко на три месяца

Сегодня Московский городской суд оставил в силе решение Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей журналиста Романа Сущенко на три месяца.

Об этом в Twitter написал адвокат Марк Фейгин.

Он также сообщил, что Сущенко разрешили позвонить близким в Украину. «Сущенко разрешили 3 телефонных звонка близким в Украину. Сыну Романа Сущенко Максиму 15.07 исполняется 10 лет. Теперь Роман его поздравит!», - отметил Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября 2016 в Москве задержала корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, которые представляют государственную тайну". Уголовное дело против журналиста было возбуждено по статье "шпионаж". 16 июня Сущенко назначили проведение психиатрической экспертизы.

27 июня суд продлил Сущенко срок содержания под стражей еще на три месяца - до 30 сентября.