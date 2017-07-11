САП открыла на Луценко два дела по обвинению в неуплате налогов

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что начато расследование по заявлениям лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«САП отреагировала на заявления лидера Радикальной партии, которые он сделал во время рассмотрения ходатайства. И нами внесены в ЕРДР два его обращения о возбуждении уголовных производств по тем фактам, которые были озвучены», - сказал Холодницкий.

Так, констатировал он, заявление Ляшко рассмотрено, производство начато и следствие продолжится.

Кроме того, Холодницкий отметил, что САП не закрывала дело в отношении народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, о чем сегодня в сессионном зале заявил сам депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, в сессионном зале ВР Ляшко обвинил Луценко в уклонении от уплаты налогов и призвал его уплатить налоги, в том числе и за дом площадью 900 квадратных метров.

По результатам рассмотрения представления Генпрокуратуры парламент не дал согласия на привлечение Лозового к уголовной ответственности.

По словам Луценко, по результатам проверок, проведенных Специальной антикоррупционной прокуратурой и Государственной фискальной службой, Лозовой в своей электронной декларации не указал имущество стоимостью более 8,5 млн грн. По оценкам ГФС, в результате в бюджет Лозовым не был уплачен 1 млн 717 тыс. 221 грн и военный сбор в сумме 129 тыс. 329 грн.