Ляшко обвинил Луценко в неуплате налогов

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко обвинил генерального прокурора Юрия Луценко в уклонении от уплаты налогов и призвал его уплатить налоги, в том числе и за дом площадью 900 квадратных метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал на заседании парламента.

"Покажите пример всей стране - уплатите налоги. В частности за дом ваш в 900 квадратных метров, который зачислен на вашего 76-летнего тестя. Вы этот дом ввели в эксплуатацию в 2011 году, а ваш тесть на пенсии 12 лет. Оцените свой дом и оплатите с него налоги", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что Луценко не имеет морального права обвинять кого-либо в неуплате налогов, поскольку нарушает законы.

Также, обращаясь к генпрокурору, Ляшко сказал: "Вы не ловите своих трех друзей. Вы не ловите трех друзей президента. Вы их не видите, вы их не то что не ловите, вы им помогаете грабить страну".

Он призвал Луценко прекратить "демонстрировать политическую предвзятость", прекратить "нас пугать - не на тех нарвались".

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада рассматривала представление Луценко о снятии неприкосновенности с депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,7 млн грн.

По результатам рассмотрения парламент не дал согласия на привлечение Лозового к уголовной ответственности.