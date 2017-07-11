Луценко не исключает предъявления Новинскому новых обвинений

Следствие по уголовному производству в отношении народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского осуществляется "достаточно эффективно" и возможно выдвижение ему новых обвинений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил на заседании Верховной Рады, отвечая на вопрос председателя фракции Радикальной партии Олега Ляшко по поводу расследования дел в отношении депутатов, по которым ВР давала согласие на лишение неприкосновенности, в том числе и в отношении Новинского.

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Луценко заявил, что досудебное расследование "идет эффективно и, в том числе, по тому вашему, как вы говорите, коллеге Новинскому".

"Следствие идет достаточно эффективно, возможно, новые эпизоды будут предъявлены народному депутату. Если так сложится, то я снова приду на эту трибуну и снова буду просить всех, и вас, в частности, Олег Валерьевич, как человека, который точно знает, как проходит досудебное, а затем судебное следствие, что бывает потом, поддержать мою позицию", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 8 декабря 2016 года дала согласие на привлечение Новинского к уголовной ответственности. ГПУ подозревает Новинского в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.