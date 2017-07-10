Украина и НАТО являются объектами атаки России - Парубий

И Украина, и НАТО сегодня являются объектами атаки России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи в сессионном зале парламента народных депутатов с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"И Украина, но и НАТО сегодня являются объектами атаки России", - заявил спикер.

Он подчеркнул, что сегодня перед миром встал ряд вызовов, крупнейший из которых представляет Россия, «разрушая незыблемость и неприкосновенность границ, подрывая процесс ядерного нераспространения, парализуя международные организации своим вето".

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Парубий добавил, что сегодня на востоке Украины гибнут "молодые украинские парни, горят школы и больницы, становятся сиротами дети, а вдовами - молодые женщины". "Страдают от религиозных, этнических и политических преследований миллионы украинцев, как в Крыму, так и в оккупированном Донбассе", - подчеркнул председатель ВР.

По его словам, в Украине Россия "оказалась не способной изменить политический курс нашего государства".

По мнению спикера, именно это стало причиной для агрессии России, нападения ее военных.

Как сообщал УНИАН ранее,стратегической целью Украины является вступление в НАТО. Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время встречи в сессионном зале парламента народных депутатов с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам Парубия, в этом едины и украинский парламент, и украинский политикум, а также, что самое важное - украинское общество. “Все социологии демонстрируют, что если бы состоялся референдум о вступлении Украины в НАТО, то более 50%, а по некоторым данным - и почти 70% украинцев проголосовали бы за вступление Украины в НАТО”, - подчеркнул Парубий.