Путин на G20 заявил, что руководство Украины торгует "русофобией"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Украины торгует «русофобией» и разделяет Украину и Россию. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Гамбурге по итогам саммита G20, отвечая на вопрос, будет ли выведено из «оцепенения» урегулирование ситуации на Донбассе по итогам его переговоров в рамках саммита.

Читайте такжеМеркель, Макрон и Путин согласились относительно важности внедрения режима тишины на Донбассе - СМИ«Интересы России и Украины, интересы российского и украинского народов, я в этом глубоко уверен, просто полностью убежден, совпадают. Не совпадают может только интересы сегодняшнего руководства Украины и некоторых политических кругов сегодняшней Украины», - сказал он,

Путин подчеркнул, что Украина и Россия заинтересованы в сотрудничестве и объединении, в развитии своих экономик, потому что многое им досталось еще с советских времен – кооперация, единая инфраструктура, единая энергетическая система, транспорт.

«К сожалению, наши украинские сегодняшние коллеги считают необходимым этим пренебречь. У них остался один товар, которым они успешно торгуют, – это русофобия, и еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскивания двух народов и двух государств. Кому-то это нравится на Западе, кто-то считает, что нельзя ни в коем случае допустить сближения на какой-либо почве России и Украины, поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром», - сказал Путин.

«Я думаю, что это когда-то закончится, мы, во всяком случае, заинтересованы, чтобы такая ситуация закончилась как-можно быстрее», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге состоялась встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что стороны условились создать канал коммуникации по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сегодня, 8 июля, на полях саммита G20 cсостоялись переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и Путина. Собеседники отметили важность реализации режима прекращения огня на Донбассе.