Комитет ВР отклонил скандальный проект: дерибан 200 млрд. отменяется?

Комитет по вопросам социальной политики и труда Верховной Рады Украины большинством голосов отменил свое решение от 4 марта этого года о поддержке скандального законопроекта «О системе сбора и учета единого социального взноса на общедоступное социальное страхование», разработанного и поданного членом Партии регионов Михаилом ПАПИЕВЫМ. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины. О перипетиях вокруг законопроекта УНИАН писал в публикации " Новый пенсионный закон: как украсть 200 миллиардов ").

Согласно сообщению, следующим своим решением комитет создал рабочую группу во главе с секретарем комитета Владимиром ВЯЗИВСКИМ для доработки законопроекта с учетом предложений Президента Украины, Министерства труда и социальной политики, а также неправительственных участников социального диалога.

Ситуацию с пересмотром решения агентству УНИАН прокомментировал первый заместитель председателя комитета Олег ШЕВЧУК: «Цена вопроса – не много , не мало 200 млрд. грн. Это суммарный бюджет всех фондов социального страхования на 2009 год, контроль над которыми этим законопроектом пытаются передать под влияние какой-то организационной прослойки. Это аналог пресловутой Тендерной палаты. Сегодняшним голосованием большинство членов комитета продемонстрировали свое отношение ко всем тем махинациям, к которым прибегали некоторые известные депутаты в процессе работы над законопроектом. То, каким образом велась работа, как он вносился в зал, а затем якобы дорабатывался, свидетельствует о наличии корыстных мотивов у идеологов законопроекта».

По словам новоизбранного председателя рабочей группы, секретаря комитета В.ВЯЗИВСКОГО, в законе прописаны нормы, которые непосредственно позволяют заинтересованным лицам манипулировать средствами социального страхования. «Мы убеждены, что социальная стабильность государства не может быть предметом торгов и коррупционных намерений. Тем более опасным выглядит создание общественного посредника, который претендует на контроль за всеми поступлениями в фонды социального страхования. Эта норма является жестко коррупционной и не может быть поддержана ни одним моральным политиком», – считает он. При этом В.ВЯЗИВСКИЙ добавил, что такие же острые вопросы возникли и по законопроекту «О социальном диалоге». «Вот почему мы также отменили предыдущее свое решение о его поддержке и создали рабочую группу относительно его доработки с учетом предложений сторон социального диалога», – сказал он.