Новый пенсионный закон: как украсть 200 миллиардов

Прочитать закон №924 вы не сможете – окончательного текста, проголосованного две недели назад, до сих пор нет... Вся эта “таинственность” вряд ли случайна...

На фоне информационных войн, выбросов компромата и огласки докладных записок почти незаметным прошло принятия одного довольно интересного, если не сказать странного, закона... 15 января Верховная Рада приняла закон депутата от Партии регионов Михаила Папиева за №0924 „О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

К сожалению, прочитать этот закон вы не сможете. Есть одна заминка – окончательного текста, проголосованного две недели назад, до сих пор нет. Убедиться в этом можно, зайдя на сайт ВР. Там найдете лишь первоначальный текст законопроекта, принятого за основу еще 11 апреля 2007 года. Но есть подозрения, что он существенно отличается от текста, который уже должен был быть подписан Председателем ВР и передан на подпись Президенту.

Почему же его не обнародовали?

Судя, по всему, на то есть причины. Законопроект весьма неординарен. Основная загадка этого законопроекта, вероятнее всего, в тех таинственных поправках, которые были внесены и проголосованы вечером 15 января, когда после тяжелого сессионного дня натруженные депутатские руки жали кнопки, чтобы выполнить определенные договоренности...

Администрация вместо Пенсионного фонда?

Закон призван ни много ни мало – изменить всю систему администрирования социального страхования в Украине.

Ключевое слово здесь – администрирование. О реформировании системы социального страхования в целом вряд ли идет речь. Судя по всему, основное назначение законопроекта – запустить финансовые потоки всех социальных фондов в один канал, и главное – чтобы тот вел в нужном кому-то направлении. Цена вопроса, как для Украины, астрономическая – лишь в бюджет ПФ в прошлом году поступили 103 млрд. гривен собственных поступлений, и сюда еще необходимо добавить несколько миллиардов гривен, поступающих в три других социальных фонда – страхования от безработицы, от временной нетрудоспособности и несчастных случаев на производстве.

Почему есть основания сделать такой вывод? Почему не верить тому, что первое и единственное назначение законопроекта №0924 заключается в введение единственного социального взноса на социальное страхование, Государственного реестра социального страхования и определения полномочий органов, которые будут собирать и учитывать соответствующие взносы?

В первую очередь настораживает то, что в окончательном виде в законе вдруг появился новый орган – Администрация социального страхования. Именно этот орган должен взять на себя все полномочия, возложенные сегодня на Пенсионный фонд и на остальных три социальных фонда. Более того – этот орган, создание которого теперь зависит от того, подпишет ли загадочный закон Президент, будет заниматься не менее лакомым (в перспективе) куском фискального пирога – администрированием взносов в накопительную систему общеобязательной системы пенсионного страхования. При этом законопроект умышленно умалчивает, какой статус – государственный или негосударственный – у этого новообразованного органа, который уже в ближайшей перспективе может быть распорядителем по меньшей мере 200 млрд. грн. публичных средств. Если бы инициаторы создания этого учреждения четко придерживались идеи, что страховыми взносами должно распоряжаться государство, то они, наверное, однозначно назвали бы ее “Государственной администрацией социального страхования” (по аналогии с той же ГНА – Государственной налоговой администрацией).

Сомнения относительно этого органа уже выразил парламентский Комитет по вопросам социальной политики и труда в своих замечаниях к законопроекту (там же): «Из текста законопроекта остается неясен его статус (государственный орган или самоуправляемая организация). До 1 января 2009 года функции уполномоченного органа возложены на Пенсионный фонд, который является на сегодня государственным органом, а на какой орган эти функции будут возложены после его превращения в самоуправляемую организацию, ни в тексте законопроекта, ни в сопроводительных к нему материалах не указывается». Но эти сомнения так и остались в воздухе.

Вся эта “таинственность”, как и отсутствие в тексте ясно названного статуса уполномоченного учреждения, вряд ли случайна. Есть достаточно оснований считать, что для распоряжения средствами общеобязательного государственного страхования (пенсионного и прочего) создается не государственное учреждение, которому будут переданы функции управления астрономическим, как для Украины, бюджетом, а в перспективе – администрирование накопительных взносов. Возглавить такое учреждение и уполномочить своих людей для представительства в совете директоров, или как там еще назовут коллегиальный орган управления, согласитесь, желанная перспектива для любой политической силы.

На этом создание новых сомнительных органов этим законопроектом не завершается: откуда ни возьмись, из его текста всплывает некая Методологическая комиссия по вопросам отчетности, которая берет под свое крыло, среди прочего, установление стандартов сбора, обработки и анализа отчетности. Такая себе комиссия ужасов для бухгалтеров. Конечно, в ее состав входят народные депутаты Украины. Но зачем тогда, спрашивается, управление методологии бухгалтерского учета в составе Минфина?

Одним словом, много интересного есть в законе. И не со всеми ли этими “интересными” нюансами связана поспешность и таинственность голосования 15 января, а также отсутствие публичного доступа к тексту этого пока еще законопроекта?

Законодательный бартер

Как же так получилось, что депутаты пропустили такой закон через свои руки?

Как рассказали УНИАН несколько народных депутатов из разных фракций, все было не совсем случайно. Накануне была достигнута джентльменская договоренность о законодательном бартере. Проправительственные фракции должны были поддержать законопроект „О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, а оппозиционные – в обмен – будто заявляли о своем желании поддержать законопроект Владимира Бондаренко № 3556 – о внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении.

Первая часть договоренности была выполнена со значительным запасом прочности – законопроект бывшего министра труда и социальной политики в правительствах Януковича был поддержан в сумерки 409 голосами. А вот все попытки принять законопроект Бондаренко оказались успешны лишь наполовину – голосов хватило только на первое чтение, а ко второму чтению его содержание может быть изменено до неузнаваемости. А то, что он критически важен для спасения бюджета Пенсионного фонда, признал председатель правления ПФ Алексей Зарудный. Как пишет правительственная пресса, он „выразил надежду, что в начале пленарного заседания законопроект будет рассмотрен во втором чтении. Следовательно появится дополнительный ресурс для наполнения бюджета ПФ”.

Законопроект Бондаренко, от которого зависит спасение Пенсионного фонда. Отдельные политики утверждают, что ПФ на сегодня уже банкрот. Это тема отдельного разговора, требующая подробных статистических выкладок. Очевидно, в конце концов эти выкладки подтвердят, что дела с пенсионным обеспечением в Украине плохи. Но бесспорно, что закон очень нужен проправительственным силам. Однако возникает вопрос, зачем нужен другой, так сказать, бартерный закон другой стороне? То есть почему его поддержали “регионалы”?

Зачем “Регионам” пирог, к которому их никто не допустит?

Действительно, все эти бартерные договоренности между властью и оппозицией человеку, не испорченному политикой, могут казаться довольно странными. Ну зачем, казалось бы, “регионалам” проталкивать через закон “лакомую структуру”, если они не при власти? Кто их допустит к тому административно-страховому пирогу?

Но в том-то и уникальность украинской политики, что в ней возможны самые неожиданные комбинации. Если они, конечно, строятся на трезвом расчете.

Трезвый прагматизм “регионалов” в этом случае, судя по всему, заключается в расчете: это сегодня мы в оппозиции, завтра же будет все несколько иначе. Мол, порадуйтесь немного, уже недолго осталось, а затем мы придем и поработаем с эффективным инструментом...

Слишком рискованно?

Не скажите. Вспомните, как принимался закон о Тендерной палате. Видели ли многие тогда его фантастические перспективы (для отдельных персон, конечно)? А знающие люди видели. И как же потом названный закон поработал на тех, кто видел немного дальше собственного носа!

Возможно, Администрация социального страхования в этом смысле немного и не дотягивает до ныне уж легендарной палаты, появившейся на свет так же незаметно. Но вполне очевидно, что “при умелом использовании” она полностью станет клондайком для определенного круга лиц.

Станислав Голубенко