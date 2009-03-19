Тернопольский облсовет в новом составе заработал

Состоялось первое пленарное заседание новоизбранного Тернопольского областного совета, созванное областной территориальной избирательной комиссией.

Как передает корреспондент УНИАН, в нем приняли участие 99 депутатов из 120. Не принимали участия в работе сессии представители БЮТ.

Председатель Тернопольской областной ТИК Наталия ЧУЙКО зачитала фамилии депутатов, вошедших в новоизбранный областной совет, а также сообщила, что депутаты Ярослав ДЖОДЖИК (народный депутат от УНП – УНИАН), Петр МАНДЗИЙ и Андрей ПРИСЯЖНИЙ (депутаты городского совета от НСНУ – УНИАН) сложили свои мандаты. Также отказался от мандата представитель ВО «Свобода» Василий ПАВУК (сельский председатель из села Шибалин).

Вместо них депутатами облсовета стали Игорь ВАРДИНЕЦ (УНП), Евгений ДУДКА и Степан ТУРЕЦКИЙ (НСНУ), Владимир КАРПИНСКИЙ (ВО «Свобода»).

Сегодня на заседании сессии был избран президиум облсовета, в который вошли Алексей КАЙДА (ВО «Свобода»), Сергей ТАРАШЕВСКИЙ ("Единый центр"), Петр ГОЧ (Партия регионов), Владимир БОЛЕЩУК (блок УНП).

Следующее пленарное заседание Тернопольского облсовета состоится сегодня в 14.00.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта. 17 марта вечером ТИК подписала протокол по результатам проработки 100% бюллетеней.

Результаты выборов в Тернопольский облсовет утром 18 марта были обнародованы в “Новой Тернопольской газете”.

В то же время, того же 18 марта Окружной админсуд Киева удовлетворил иск депутата Тернопольского областного совета Владимира БОЙКО к ЦИК, запретив Тернопольской областной ТИК официально публиковать результаты внеочередных выборов в облсовет.

По мнению Комитета избирателей Украины, постановление суда не является препятствием для созыва сессии, избрания председателя облсовета и работы депутатского корпуса, поскольку решение суда касается факта, который уже состоялся.

По данным ТИК, в новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получит 50 мандатов, партия “Единый центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5. Остальные политические силы не преодолели трехпроцентный избирательный барьер.