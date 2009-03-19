Яценюк убежден, что Конституцию будет изменять уже новый Президент

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что Конституцию Украины будет менять «уже новый Президент и новый парламент». Об этом он сказал в интервью журналистам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», А.ЯЦЕНЮК отметил, что переговоры между политическими силами, которые пытаются внести изменения в Конституцию Украины, является «ничем другим, как попыткой конституционного заговора для сохранения действующей бездарной политической элитой власти».

Он считает, в случае, когда в парламент поступят изменения к Конституции Украины, которые предусматривают «то ли отмену прямых президентских выборов, то ли отсрочку президентских или парламентских выборов, как и нивелирование роли главы государства, то это будет означать, что у украинцев отбирают последнее - право выбора будущего». Лидер «Фронта перемен» отмечает, что эти политические силы должны «четко осознать, что они получат неожиданный уровень народного недовольства».

«Вместе с людьми я буду защищать право каждого украинца на выбор, а не попытки действующей власти выбирать себе народ», - сказал А.ЯЦЕНЮК. Он отметил, что «даже африканские и авторитарные режимы не позволяют себе отодвигать выборы на непонятный период времени ради того чтобы и в дальнейшем растягивать и разрушать страну». По его словам, Президентом и премьер-министром «можно стать только благодаря всенародным выборам, а не через политический заговор и фактический переворот». «Другого не будет» - добавил А.ЯЦЕНЮК.