Трамп на встрече с Путиным заявил, что ожидает положительных результатов сотрудничества с РФ (фото)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ожидает положительных результатов сотрудничества с РФ.

Об этом он сказал в начале двусторонней встречи с российским лидером в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки" в Гамбурге.

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"Президент Путин и я обсуждали различные вопросы, и я думаю, что это происходит очень хорошо, что это были очень хорошие переговоры. Мы собираемся поговорить сейчас, и очевидно, что мы продолжим, но мы с нетерпением ожидаем очень позитивных вещей, которые должны произойти для России, для Соединенных Штатов и для всех заинтересованных сторон. Это честь быть с вами", - сказал Трамп.

В свою очередь, Путин сказал: "Уважаемый господин президент, мы с вами несколько раз разговаривали по телефону, по очень важным вопросам и двусторонней повестки, и международной".

Путин заявил, что телефонных разговоров недостаточно в том случае, "если мы хотим решать вопросы двусторонней повестки дня и наиболее важные, острые вопросы международной повестки дня". Президент РФ добавил, что необходимо проводить личные встречи.

"Я очень рад с вами познакомиться и надеюсь, что, как вы сказали, наша встреча принесет позитивный результат", - заявил Путин.

Как сообщал УНИАН, встреча президентов США Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина была запланирована на 16:45 по киевскому времени и должна продлиться ориентировочно 35 минут.