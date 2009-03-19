Тимошенко в Брюсселе пойдет к коллегам-правоцентристам

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в четверг, 19 марта, посетит с рабочей поездкой Брюссель.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО планирует принять участие в саммите Европейской народной партии.

В саммите также планирует принять участие и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, который прибыл в Брюссель накануне.

Напомним, что на последнем саммите ЕНП, который проходил в Брюсселе в октябре 2008 года, Ю.ТИМОШЕНКО представляла партию «Батькивщина», которая является членом ЕНП с января 2008 года.

Справка УНИАН. Европейская народная партия (European People`s Party) – крупнейшая общеевропейская партия, в которую входят правоцентристские партии из 37 стран Европы.

ЕНП является ведущей политической силой Европейского Союза, в частности, имеет наибольшую фракцию в Европарламенте, а ее представитель Ганс-Герт ПЁТТЕРИНГ является Президентом Европарламента.

Членами ЕНП являются украинские партии «Наша Украина» и «Батькивщина».