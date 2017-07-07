Для Украины будет хорошо достичь стандартов НАТО, будет она членом организации или нет - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что для Украины, будет она членом Альянса или нет в будущем, будет полезно достичь стандартов организации. Об этом он сказал в пятницу в Брюсселе в эксклюзивном интервью агентству УНИАН накануне визита в Киев делегации Североатлантического Совета, который состоится 9-10 июля и в рамках которого под председательством генсека НАТО и с участием президента Украины Петра Порошенко пройдет заседание Комиссии Украина-НАТО.

Читайте такжеВ Раде рассказали, когда Столтенберг выступит в украинском парламенте«Мы твердо верим, что для Украины будет хорошо соответствовать стандартам НАТО, независимо от того, будет или нет Украина членом НАТО. Соответствие стандартам НАТО улучшит качество, способность украинских институтов обороны и безопасности, улучшит украинскую армию. Это также усилит взаимосовместимость НАТО и Украины», - убежден Столтенберг.

Комментируя подписание президентом закона, в котором одной из целей внешней политики Украины является членство в НАТО, генсек организации сказал: «Для НАТО фундаментальным принципом является то, что каждая страна имеет право выбирать свой собственный путь, решать, хочет ли она претендовать на членство в любых организациях в сфере безопасности, включая военные союзы. И затем 29 стран - членов НАТО и страна-кандидат будут решать, приглашать ли НАТО новую страну присоединиться к альянсу. Никто другой, включая Россию, не имеет права вето или вмешиваться в этот процесс», - подчеркнул он.

При этом Столтенберг отметил, что сейчас все внимание уделяется реформам, тому, как «Украина может двигаться вперед, модернизируя свои институты в сфере обороны и безопасности, борьбе с коррупцией, усилению верховенство права и соблюдению стандартов НАТО».

«НАТО помогает Украине реализовать эти реформы, модернизировать оборонительные институты, бороться с коррупцией и соответствовать стандартам НАТО. Это одна из главных целей наших программ, трастовых фондов, нашей поддержки. И мы будем продолжать оказывать такую поддержку», - заверил он.

Генсек также отметил, что политика открытых дверей Альянса остается в силе.

«Черногория стала полноправным членом только в прошлом месяце, и это показывает, что двери НАТО открыты», - подчеркнул Столтенберг.