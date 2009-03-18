Минюст зарегистрировал 162-ю партию в Украине

Министерство юстиции Украины зарегистрировало новую политическую партию – «Партия Народный порядок».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, в соответствии с информацией, предоставленной Минюсту, решение об образовании партии было принято первым этапом учредительного съезда политической партии «Партия Народный порядок», который состоялся 22 декабря 2007 года, и вторым этапом съезда от 17 декабря 2008 года, во время которого были утверждены устав и программа партии, избраны руководящие и контрольно-ревизионные органы партии.

Руководителем партии избран Андрей ДРЕВИЦКИЙ (1978 г.р., частный предприниматель).

«Партия Народный порядок» стала 162-й партийной организацией, зарегистрированной в Украине.