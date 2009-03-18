Встречу Тимошенко с Путиным отодвинули почти на 2 недели

Заседание экономического комитета Украинско-российской комиссии в Москве с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра России Владимира ПУТИНА перенесено с 27 марта на 8 апреля.

Об этом УНИАН сообщил источник в МИД Украине.

«Перенос по времени заседания экономического комитета Украинско-российской комиссии связан с техническими причинами», - сказал собеседник агентства.

По его словам, главной темой заседания остается сотрудничество в сфере авиастроения.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в ходе посещения киевского авиазавода "Авиант" Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам, что правительство Украины предлагает России в конце марта обсудить вопросы сотрудничества в отрасли самолетостроения.

"В ближайшие дни - 27, 28, 29 числа этого месяца - специально для этого мы инициируем заседание экономического комитета между Украиной и Российской Федерацией", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, одним из главных на этом заседании будет вопрос сотрудничества с Россией "для обеспечения рынка нашими самолетами". Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула важность для Украины сотрудничества с Россией в отрасли самолетостроения.