Согласится ли Трамп быть дурачком

Российский агитпроп – на низком старте. Десятки "экспертов" готовы обосновать, что именно у Путина крепче рукопожатие, и он ни разу не моргнул, глядя в глаза, в отличие от Трампа. Победа заранее отдана ВВП, и первая встреча глав России и США будет преподнесена как доказательство многополярного мира, где самый сильный полюс притяжения – страна православия и скреп.

Переговорные команды двух стран уже объявили, что обсуждать будут Украину, Сирию и другие проблемы мироздания и миропорядка. Сколько времени запланировано на встречу Владимира и Дональда на полях G20 – держится в строгом секрете, и главная задача российской команды – сделать все, чтобы эти переговоры продлились дольше, чем недавние в Белом доме – Трампа с Порошенко. Тайминг – чуть ли не главный показатель "глубины" диалога.

Тем не менее, уже объявлено, что в Гамбурге Путин и Трамп смогут уединиться на очень короткий промежуток времени, и ждать, к примеру, развязки вопросов по Украине не стоит. Оценки этих переговоров очевидны: они по содержанию не будут отличаться от того, что уже сказано за более чем три года российского вторжения в Украину. Кстати, об оккупации Донбасса и Крыма в новой администрации США говорят ещё более откровенно, чем во времена так нелюбимого Кремлём Обамы.

Любопытно все же, насколько терпеливыми окажутся Трамп и Ко. Дипломатия дипломатией, но здравый смысл никто не отменял. Если русские продолжат на примитивном уровне рассказывать о "гражданской войне" в Украине, вряд ли это сможет вызвать какие-то эмоции, кроме раздражения, а у обитателя Белого Дома – ощущения, что его держат за дурака.

Сколько времени запланировано на встречу Владимира и Дональда на полях G20 – держится в строгом секрете, и главная задача российской команды – сделать все, чтобы эти переговоры продлились дольше, чем недавние в Белом доме – Трампа с Порошенко

Даже всегда сдержанный Лавров, хоть время от времени и переносит на восток Украины Лаосскую демократическую республику, не стесняясь, рассказывает Киссенджуру истории на тему зря или не зря "мы ввязались в конфликт в Донбассе и Сирии". Тут же выдумывая тезисы о правильности решения оккупировать территории соседней страны. Можно сколько угодно рассказывать о подлости американцев в прошлых администрациях, которые потратили 5 миллиардов долларов на развинтите демократического общества в Украине, но это вряд ли это хоть как-то оправдает российское вторжение. Тем более, раз уж разговор о любви за деньги – кто ж мешал Кремлю все годы после развала СССР заниматься подобными проектами? Пять ярдов на демократию – немного даже для похудевшего после падения цен на нефть российского бюджета, это значительно дешевле стоимости многочисленных построенных и проектируемые газопроводов в обход Украины. Но Москва предпочитала обосновывать, почему «Украины никогда не было» - а, если была, то – только российской колонией, и давать не деньги обществу на его развитие, а – взятки различным преданным московским лизоблюдам – на укрепление их власти.

Готов ли Трамп слушать эти бредни российских великодержавных шовинистов? Вряд ли

Кремль как мантру будет повторять тезис о необходимости "совместно" бороться с терроризмом, а сам параллельно реализовывать такие преступления на государственном уровне. И – не только в Украине.

Готов ли Трамп слушать эти бредни российских великодержавных шовинистов? Вряд ли. Он точно понимает, что даже за подозрения в прогибе перед русскими его распнут дома. Играть на имидж Москвы он вряд ли захочет. Было бы неплохо Дональду найти аргументы, чтобы объяснить россиянам, где проходят международно признанные границы их страны. В данной ситуации слова уже давно не работают. Летальное высокоточное оружие для украинских Вооруженных Сил – явно более убедительный довод.

Роман Цимбалюк, Москва