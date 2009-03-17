Тернопольский облсовет должен возглавить представитель ВО "Свобода"

Председатель Тернопольской областной государственной администрации, который также возглавляет список кандидатов в депутаты облсовета партии “Единый Центр”, Юрий ЧИЖМАРЬ считает, что кандидатуру на должность председателя облсовета должно предложить Всеукраинское объединение “Свобода”.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, Ю.ЧИЖМАРЬ выразил убеждение, что “этого требует логика политического процесса”.

“Партия, которая заняла первое место в избирательной гонке, имеет первоочередное право претендовать на то, чтобы ее представитель возглавил областной совет”, - подчеркнул губернатор.

О том, что именно представители ВО “Свобода” должны предложить кандидатуру председателя облсовета, заявил и №1 в списке кандидатов в депутаты облсовета от блока УНП, председатель областной организации УНП Ярослав ДЖОДЖИК, который накануне выборов не скрывал своих амбиций и утверждал, что если у него будут шансы побороться за должность главы облсовета, он готов отказаться от мандата народного депутата. В обнародованном же заявлении Я.ДЖОДЖИК пообещал, что УНП не будет “препятствовать союзникам по правому флангу”. “Но хотим обратить внимание наших коллег, чтобы их выбор был профессиональным, а предложенная кандидатура могла объединить и консолидировать областной совет”, - отметил Я.ДЖОДЖИК.