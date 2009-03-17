Ванникова: Ющенко функционирует в пределах возрастной нормы

Президент Украины Виктор Ющенко сегодня прошел ежегодное плановое полное медико-профилактическое обследование. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова.

Обследование проводилось международной экспертной группой независимых специалистов в клинической больнице «Феофания».

По словам И.Ванниковой, диагностировано, что Президент чувствует себя хорошо и выполняет полный объем физических нагрузок.

«Функциональное состояние органов и систем организма Президента находится в пределах возрастной нормы», цитирует Ванникову пресс-служба Президента Украины.