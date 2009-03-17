Ванникова: Ющенко функционирует в пределах возрастной нормы
19:03, 17 марта 2009Политика
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«Состояние органов и систем организма...»
|Ирина Ванникова
Обследование проводилось международной экспертной группой независимых специалистов в клинической больнице «Феофания».
По словам И.Ванниковой, диагностировано, что Президент чувствует себя хорошо и выполняет полный объем физических нагрузок.
«Функциональное состояние органов и систем организма Президента находится в пределах возрастной нормы», цитирует Ванникову пресс-служба Президента Украины.
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