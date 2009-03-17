Кислинский настаивает на измене Тимошенко, а иначе - отставка

Заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявляет, что «тема измены» премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО национальных интересов Украины «еще далеко не исчерпана и имеет весьма широкие основания для продолжения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, так А.КИСЛИНСКИЙ прокомментировал сегодняшние высказывания председателя Службы безопасности Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО.

Заместитель главы Секретариата Президента настаивает, что все его заявления о воплощении Ю.ТИМОШЕНКО в нашей стране политических и экономических сценариев правящих кругов одной из соседних стран построены на информации из надежных источников, достаточно обоснованные и подтвержденные реальными событиями.

А.КИСЛИНСКИЙ указал, что ему не известны истинные мотивы и обстоятельства, побудившие руководителя СБУ уйти от подтверждения обоснованности обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО. По его убеждению, Служба безопасности должна тщательным образом проанализировать деятельность нынешнего премьера, которая «прямо направлена на реализацию политических и экономических интересов соседней страны». Речь идет, в частности, по словам А.КИСЛИНСКОГО, «о конкретных планах дестабилизации общественно-политической ситуации в нашей стране, посягательстве на украинскую газотранспортную систему, объекты энергетики, стратегические предприятия, ликвидные банки, средства массовой информации. В этих сценариях прямо или опосредовано задействована как сама Ю.ТИМОШЕНКО, так и БЮТ или его парламентские сателлиты».

Заместитель главы Секретариата подчеркнул, что доложит Президенту о своих дальнейших шагах по подтверждению фактов деятельности указанных лиц вопреки интересам нашего государства. «В случае, если глава государства не согласится с моими оценками, я подам заявление об отставке. Это - честная и ответственная позиция», - сказал А.КИСЛИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в августе 2008 года заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передал в правоохранительные органы для детального изучения материалы по признакам государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отвергла обвинения Секретариата Президента в измене национальных интересов.

Сегодня, 17 марта, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что Служба безопасности Украины не ведет никакого уголовного дела о государственной измене премьера Ю.ТИМОШЕНКО.

«Поэтому нет никаких объективных оснований говорить даже об этом», - подчеркнул он.

«Никакого подтверждения или доказательства государственной измены не выявлено на сегодняшний день», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО по поводу проверки обращения Секретариата Президента относительно государственной измены премьер-министра Украины.

Он добавил, что утверждения, которые приводились в обращении, опровергнуты.