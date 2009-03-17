Наливайченко не уволит из СБУ «гривневого миллиардера»

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не собирается вносить представление на увольнение первого заместителя председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга, комментируя соответствующее заявление председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО.

В частности, В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвал заполитизированным предложение А.ГРИЦЕНКО по поводу В.ХОРОШКОВСКОГО. «Валерий Иванович (ХОРОШКОВСКИЙ – УНИАН) - серьезный человек, и он работает вместе со мной. Мы - вне политики», - сказал руководитель СБУ.

На вопрос, внесет ли он представление на увольнение В.ХОРОШКОВСКОГО, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: «Безусловно, нет».

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ГРИЦЕНКО обратился к В.НАЛИВАЙЧЕНКО с предложением, чтобы тот попросил Президента Виктора ЮЩЕНКО освободить В.ХОРОШКОВСКОГО от должности первого заместителя председателя СБУ.

«Абсолютно очевидно для меня, что не может быть первым заместителем председателя СБУ гривневый миллиардер. Такого не должно быть в нашем государстве», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, если будет внесено представление на освобождение В.ХОРОШКОВСКОГО, то это будет означать, что в СБУ происходят позитивные изменения.

***Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем председателя Службы безопасности Украины 28 января.