Ющенко пристроил Огрызко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Владимира ОГРЫЗКО первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе Президента от 17 марта 2009 года № 163/2009, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада Украины 250 голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.