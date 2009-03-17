Тройка лидеров на выборах в Тернополе - данные ТИК

На выборах в Тернопольский областной совет продолжают лидировать ВО “Свобода”, “Единый центр” и Партия регионов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН председатель Тернопольской областной территориальной избирательной комиссии Наталия ЧУЙКО, уже обработано около 50% протоколов. По ее данным, у ВО “Свобода” сейчас 31,5% голосов, у “Единого центра” – 15,7%, у Партии регионов – 10,6%, у БЮТ – 8,17%, у партии “Народный союз “Наша Украина” – 6,23%, у блока УНП – 8,96%, у Блока Литвина – 4,36%. Ни одну из политических партий, по данным Н.ЧУЙКО, не поддержали 15449 избирателей (6,6%).

По данным же партии “Единый центр”, которая завершила параллельный подсчет голосов, “Свобода” набирает 34,45% (153038 голосов), ЕЦ – 14,22% (63143), Партия регионов – 9,78% (43432), БЮТ– 8,12% (36056), блок УНП – 8,03% (35647), “Народный союз “Наша Украина” – 5,5% (24439), Блок Литвина – 3,58% (15908), Социалистическая партия Украины – 2,08% (9252), ГП “Пора” – 1,4% (6230), Конгресс украинских националистов – 1,21% (5383), блок “Народной самообороны” “Непокоренные” – 0,65% (2895), Коммунистическая партия Украины – 0,52% (2291), “Великая Украина” – 0,47% (2093), Аграрная партия Украины – 0,43 (1899), “Новая демократия” – 0,3% (1323), “Новая политика” – 0,25 (1110).

Согласно результатам параллельного подсчета голосов, проведенными УНП, в Тернопольском областном совете больше всего мест получит ВО „Свобода” - 49”. „Единый центр” получит 20 мандатов, Партия регионов – 14, БЮТ и блок УНП – по 12 каждый, НСНУ- 8, Блок Литвина – 5.

Лидер блока УНП Ярослав ДЖОДЖИК сообщил, что такие расчеты сделаны на основании протоколов с мокрыми печатями со всех избирательных участков Тернопольской области. „Мы распространяем эту информацию для сохранения прозрачности избирательного процесса, поскольку, по нашим данным, отдельные политические силы планируют манипуляции с протоколами с целью уменьшения количества депутатов от политических противников”, - отметил он.