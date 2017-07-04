Довгий предложил Луценко спросить экс-соратников по Соцпартии, как они в Киевсовете выделяли землю

Генеральный прокурор Юрий Луценко входил в состав фракции Социалистической партии, в полном составе поддержавшей решения о выделении земли, голосование по которым пытаются поставит в вину Олесю Довгому. Об этом заявил сам Довгий во время заседания регламентного комитета.

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«Решение по выделению земли фракция Социалистической партии поддержала в полном составе, Юрий Витальевич Луценко был ее членом, поменяв место в Киевсовете на кресло министра МВД. Почему бы Луценко не спросить его коллег – оказывалось ли на них какое-либо воздействие, самостоятельно ли они приняли решения поддержать внесение вопросов по выделению земли на голосование, почему они приняли решения проголосовать за данные решения», - заявил Довгий.

Депутат также отметил, что Генеральная прокуратура ставит ему в вину не нарушение закона при подготовке решений о выделении земельных участков, а нарушение регламента ведения сессии. «Но почему в таком случае Генеральная прокуратура не предъявляет претензии нынешнему руководству Верховной Рады, которое предлагало с голоса внести изменения в госбюджет, касающиеся распределения 30 млрд грн? Почему мы видим такой избирательный подход?» - прокомментировал Довгий.

По мнению депутата, дело против него является сведением политических счетов и не содержит доказательств нарушения закона секретарем Киевсовета.