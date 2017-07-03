Трамп и Путин во время встречи обсудят вопрос Крыма - CNN

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным будет поднимать вопрос аннексии Крыма Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что главной темой переговоров президентов России и США на саммите "Большой двадцатки" в Германии будет поддержка Россией Башара Асада и вопрос оккупированных территорий Украины, включая Крым. При этом вопрос вмешательства России в президентские выборы в США, вероятнее всего, не будет подниматься во время встречи.

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"Даже без вопроса о выборах, встреча между Трампом и Путиным является ключевой для будущего Европы и Ближнего Востока. Вопрос о санкциях США против России, вторжение России в Крым, будущее Сирии, уничтожения "Исламского государства" - это все на повестке дня", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что готовы «на ту форму встречи» президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге в рамках саммита «Большой двадцатки», которая «удобна для американцев».