Черновецкий готовит киевлянам очередной сюрприз

Мэр Киева Леонид Черновецкий докажет горожанам, что он вменяем и может занимать свой пост. Об этом пишет газета "Сегодня" ссылаясь на источник в горадминистрации. "Понятно, что никаких справок мэр приносить не будет. Когда его обвиняли в том, что он наркотики принимает в конце 2007 года, он всем показал, что это не так - пробежался по стадиону вместе с журналистами и подтянулся на турнике! Говорят, что и на этот раз придумают что-то похожее", - рассказали в окружении мэра.

Сам градоначальник отказывается от комментариев. "Все эти обвинения - это провокации, не достойные внимания здравомыслящих людей", - заявил изданию советник мэра по вопросам СМИ Казбек Бектурсунов. Он не комментирует, возможен ли приход мэра на экспертизу добровольно. Как известно, заставить мэра пройти обследование невозможно, поскольку он не проходит по уголовному делу, в рамках которого могут назначить такое принудительное обследование.

Кстати, освидетельствование у психотерапевта при приеме на работу в мэрию градоначальник должен был проходить. Как рассказал первый зам Черновецкого Анатолий Голубченко: "Каждый госслужащий должен обследоваться у всех врачей, в том числе и у психиатра. Все они дают выводы. И я проходил, и мне давали выводы. Я не знаю, как принимался мэр Киева. Наверное, обязательно проходил".

Как сообщалось, временная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования деятельности киевской власти приняла решение о проведении психиатрической экспертизы Черновецкого. Исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман заявил, что принудительно никто не имеет право заставить человека пройти такую экспертизу, если нет соответствующего решения суда.